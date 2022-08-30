شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يستعيد أهم عناصره قبل مواجهة الفيحاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استعاد نادي الهلال، خدمات سلمان الفرج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل مواجهة الفيحاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

سلمان الفرج يشارك في تدريبات الهلال الجماعية

كشف نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن سلمان الفرج، شارك في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وذلك بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نظيره الفيحاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي، غدًا الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط.