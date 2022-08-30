شكرا لقرائتكم خبر عن بيان ناري من الهلال تعليقًا على قرارات التحكيم الرياضي بشأن قضية كنو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصدر نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، بيانًا ناريًا للرد على قرار مركز التحكيم الرياضي النهائي في قضية محمد كنو، لاعب الزعيم.

ووصف نادي الهلال، قرار لجنة التحكيم الرياضي السعودي، في قضية كنو، بالمجحف.

مركز التحكيم الرياضي السعودي، كان قد أصدر قراره النهائي أمس الإثنين في قضية محمد كنو، حيث أعلن تأييد قرار لجنة فض المنازعات.

وكانت لجنة فض المنازعات في اتحاد الكرة السعودي، قد قررت إيقاف محمد كنو، لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى منع الهلال من القيد لفترتين، بالإضافة إلى تغريم اللاعب وناديه لصالح نادي النصر.

بيان الهلال للرد على التحكيم الرياضي في قضية كنو

وأكد نادي الهلال في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إن قرار مركز التحكيم الرياضي يأتي استكمالا لعملهم المتأخر في الإجراءات والتأخر في الفصل بطلب التدابير الوقتية".

واستكمل: "غير مستغربين من قرار مركز التحكيم في هذا الوقت المتأخر والبطء بإجراءاتهم، والتي هي استكمال لعملهم".

وواصل: "قرار مركز التحكيم الرياضي مجحف، ومع ذلك، فإن تركيز النادي ينصب نحو الفريق للمنافسات القادمة، ولن ندخر جهدًا نحو الحفاظ على حقوق النادي".