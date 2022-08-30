شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة اليوم.. الراقي يواصل التعثر في دوري يلو والجماهير تنفجر غضبًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انفجرت جماهير أهلي جدة غصبًا بعد المستوى السيئ الذي بدى عليه النادي السعودي في بداية الموسم الجاري بدوري يلو 2022/2023.

ويستمر أهلي جدة السعودي في المعاناة من سوء النتائج بدوري يلو 2022/2023، الذي هبط إليه بعد أن احتل المركز الـ 15 من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة.

الأهلي يخسر من الأخدود بثنائية نظيفة

وخسر الراقي أمام الأخدود بثنائية نظيفة، ليتلقى الأهلى أولى هزائمه في الدوري السعودي بالدرجة الأولى 2022/2023.

موقف الأخدود في جدول مسابقة دوري يلو بعد الفوز على الأهلي

بتلك النتجة رفع الأخدود رصيده للنقطة السادسة بعد أن حقق الفوز في مباراتين.

موقف أهلي جدة في جدول ترتيب مسابقة دوري يلو

تجمد رصيد أهلي جدة عند نقطة وحيدة، بعد تعادله في الجولة الأولي أمام القيصومة ليركتز في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب المسابقة السعودية.

كيف دخل الأهلي إلى أحداث مباراة اليوم أمام الأخدود ؟

دخل الراقي إلى مجريات اللقاء الذي جمعه أمام الأخدود بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمى: ياسر المسيليم.

في خط الدفاع: علي مجرشي، فهد الحمد، عبدالباسط هندي، إبراهيم الزبيدي.

في خط الوسط: فرانك كوم، عبدالله المقرن، زياد الجهني.

وفي خط الهجوم: هيثم عسيري، لويس غرابان، يوسف العبدلي.

كل ما يخص مباراة أهلي جدة القادمة في دوري يلو السعودي

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الراقي في مواجهة قوية أمام نظيره الخلود مساء الإثنين القادم الموافق 3 من شهر سبتمبر القادم.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف وخمسة بتوقيت القاهرة، الثامنة ونصف وخمسة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف وخمسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود القادمة في الدوري السعودي بالدرجة الأولى

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع مجريات اللقاء الذي يجمع بين الأهلي والخلود يوم الإثنين القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري يلو 2022/2023.