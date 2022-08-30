شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يتلقى هزيمة أمام الأخدود في ثاني جولات دوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، أمام نظيره الأخدود، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري يلو.

أهلي جدة يتلقى هزيمة أمام الأخدود

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة الهزيمة بهدفين نظيفين أمام نظيره الأخدود، عن طريق باتو ومصلح الشيخ، في ثاني جولات دوري يلو، مساء اليوم الثلاثاء.

وبتلك النتيجة رفع الأخدود رصيده إلى 6 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب دوري يلو، بينما توقف رصيد أهلي جدة عند نقطة واحدة محتلًا المركز الرابع عشر.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، كان تعادل إيجابيًا بهدف أمام نظيره القيصومة، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري يلو.

يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، يلعب في دوري يلو للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم، بعد هبوطه من دوري المحترفين الموسم الماضي.