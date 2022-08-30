افتتاح أكبر كهف ملحي في الإمارات

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، كهف الملح في منطقة المبزرة الخضراء بمدينة العين، بحضور المهندس سويدان سعيد الكتبي، مدير مركز بلدية وسط المدينة، وسالم حريز الراشدي.
والموقع الجديد يعتبر أكبر كهف ملحي من صنع الإنسان، ويأتي بعده كهف الملح في دبي، فيما يعد الكهف الصناعي الوحيد في الشرق الأوسط والخليج العربي، المستمد من أول منجم طبيعي للملح في بولندا (منجم فياليتشكا) بمدينة كراكوف.
يُعد كهف الملح علاجًا طبيعيًا لنحو 18 مرضًا، ومنها الصدفية والتهاب المفاصل والجيوب الأنفية والربو والأكزيما، إضافة إلى القلق والشخير والحساسية ونزلات البرد والإنفلونزا والاحتقان والتهابات الأذن وحمى القش والتهابات الأنف وتحسين التنفس للمدخّنين السابقين والتليف الكيسي.
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