ياسمين صبري: ليس لي أصدقاء بالوسط الفني

محمد بن مسعود - الدمام - استغلّت الفنانة المصرية ياسمين صبري فترة الإجازة التي تقضيها قبل العودة والشروع في تصوير الأعمال الدرامية التي تعود من خلالها للجمهور، في التواصل مع جمهورها.

فقد طلبت منهم توجيه الأسئلة إليها وتولّت بعدها الرد على تلك الأسئلة، ومن خلال إجاباتها أكدت ياسمين على عودتها للظهور في دراما رمضان المقبل.

وفيما يخص غموض حياتها والأسباب التي تؤدي لذلك، أكدت الفنانة التي انفصلت مؤخرًا عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أنها كذلك لأن هذه حياتها هي وتخصها وحدها، فما الداعي لأن تكون متاحة للعلن.

لكنها صدمت الجميع بكونها لا تملك صداقات في الوسط الفني، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن جميعهم زملاؤها وهي تحبهم في النهاية.