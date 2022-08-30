ابنة الفنانة انتصار تتوّج بلقب ملكة جمال مصر للسياحة

محمد بن مسعود - الدمام - اختممت مسابقة ملكة جمال مصر للمراهقات للسياحة والبيئة 2022 بحصول شاهيستا نادر ابنة الفنانة انتصار على اللقب.

ومسابقة ملكة جمال مصر للمراهقات للسياحة والبيئة أو Miss Eco Teen Egypt تتبع المسابقة الدولية لملكة جمال العالم للمراهقات للسياحة والبيئة أو Miss ECO Teen International.

وكانت مسابقة ملكة جمال العالم للمراهقات للسياحة والبيئة قد عقدت في مصر لأول مرة في نوفمبر عام 2019 بمدينة الغردقة جنوبي القاهرة، وبعدها انطلقت النسخة المحلية التي تنظمها إحدى الشركات وانعقدت هذا العام في مدينة القاهرة.

وعن فوزها بلقب المسابقة المحلية هذا العام، قالت شاهيستا نادر في تصريحات لموقع «سكاي نيوز عربية»: «سعيت للمشاركة في تلك المسابقة كنوع من التجربة لشيء جديد بالنسبة لي، ولو لم يتم قبولي من البداية لم أكن سأحزن لأنني استفدت من الاستعداد للمسابقة».

وتابعت: «تم قبولي للمشاركة في المسابقة الحمد لله ثم حصلت على لقب ملكة جمال مصر 2022 للسياحة والبيئة، ولم أتوقع الفوز وكان كل هدفي فقط مثل منافساتي تحقيق أداء جيد، وهذه أول خطوة حققتها في مشواري».