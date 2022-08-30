اخبار دوليه – وفاة زعيم الاتحاد السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف

محمد بن مسعود - الدمام - توفي ميخائيل غورباتشوف، أول رئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، مساء الثلاثاء عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ووفق ما أفاد به المستشفى السريري المركزي في العاصمة الروسية موسكو، «توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف هذا المساء بعد مرض شديد وطويل الأمد».