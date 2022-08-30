“الأهلي” يسقط بثنائية أمام “الأخدود” في الجولة الثانية من دوري يلو (فيديو وصور)

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هُزم فريق الأهلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعته، مساء اليوم (الثلاثاء) بنظيره الأخدود ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري يلو للدرجة الأولى.

وتقدم فريق الأخدود بعد مرور (37) دقيقة عن طريق لاعبه مصلح الشيخ قبل أن يضيف زميله عثمان باتو الهدف الثاني بالدقيقة (54).

وتوقف رصيد الأهلي بهذه النتيجة عند نقطة في المركز التاسع، فيما رفع الأخدود رصيده إلى 6 نقاط.

د38‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD

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