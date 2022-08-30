سياسي / رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب أستراليا بالاعتراف بدولة فلسطين

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رام الله 3 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واس

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أستراليا بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد أشتية، خلال لقائه اليوم وفداً من مجلس الشيوخ والبرلمان الأسترالي، أن الكيان الصهيوني الغاشم يعمل بشكل ممنهج على الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، والمزيد من القتل والاعتقالات لأبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد على أهمية العمل على عقد مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف لحماية حل الدولتين، وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني الوفد الأسترالي على آخر التطورات والمستجدات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

//انتهى//

23:20ت م

0209 رام الله 3 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أستراليا بالاعتراف بدولة فلسطين.وأكد أشتية، خلال لقائه اليوم وفداً من مجلس الشيوخ والبرلمان الأسترالي، أن الكيان الصهيوني الغاشم يعمل بشكل ممنهج على الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، والمزيد من القتل والاعتقالات لأبناء الشعب الفلسطيني.وشدد على أهمية العمل على عقد مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف لحماية حل الدولتين، وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني الوفد الأسترالي على آخر التطورات والمستجدات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.//انتهى//23:20ت م0209 www.spa.gov.sa/2380350 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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