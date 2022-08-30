«الشر يفوتك والسعد ما يفوتك».. أبيات شعرية للعقيد خالد القحطاني في حب سمو ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده

︎ . المناطق ـ فريق التحرير خَص العقيد خالد القحطاني، وهو من منسوبي القوات الجويه بوزارة الدفاع، “صحيفة المناطق السعودية”، بقصيدة كتبها بمشاعر تفيض بالحب؛ بمناسبة عيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد. وقال “القحطاني” في قصيدته: الشعب يعلنها شعار وترانيم

لك يا سمو العهد بأغلى وقوتك تاريخ ميلادك بكل التقاويم

يوم السعد وأول بخوته بخوتك وعنوانك البارز قياده وتصميم

والعز كله تلبسه لبس كوتك الفخر لاجاء فيه فحص وتقاييم

نلقاه كله يكتسي من نعوتك والفضل لاجاء فيه قول وتعاليم

ثبوت نور الشمس يشبه ثبوتك والعز لاجاء فيه صوت وتعاميم

يعلو على صوت السلاطين صوتك والطيب لاجاء فيه رحّال ومقيم

تثبت على رأس الطويلة بيوتك والبشت لاجاء فيه رمز ومفاهيم

المملكه تظفي عليها بشوتك كن الزمن ينظر لك بعين تعظيم

وآحادك تراقب نتايج سبوتك وأنا أتمنى والتماني مقاسيم

الشر يفوتك والسعد ما يفوتك العقيد خالد القحطاني ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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