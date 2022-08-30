“شؤون الأسرة”: 28% من كبار السن يعانون من اضطرابات النوم.. وهذه الأمور تؤثر عليهم

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سلّط حساب مجلس شؤون الأسرة الضوء على اضطرابات النوم، التي وصفها بالمشكلة التي تعيق راحة كبار السن الجسدية والنفسية، مبيناً دور الأسرة الكبير في مساعدتهم على تجاوزها.

وأوضح أن 28% من كبار السن يعانون من اضطرابات النوم، وأن هناك أموراً تؤثر على معدل النوم الطبيعي لديهم، وهي انقطاع النفس والاختناق أثناء النوم بشكل متكرر بسبب زيادة الوزن، والتفكير بشكل متزايد والقلق.

وأضاف أن الأمور الأخرى المؤثرة هي الإسراف في تناول الأدوية المسكنة للحساسية والصداع، والحركات الاهتزازية المفاجئة في عضلة القدم، والأمراض المزمنة، وتناول محتويات الكافيين مثل القهوة والشاي بشكل مفرط.

ونصح الحساب بعدة طرق لتحسين المعدل الطبيعي للنوم، وهي تحديد موعد نوم واستيقاظ بشكل منتظم، وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً، والحرص على التنزه واستنشاق الهواء النظيف.





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Source akhbaar24

