أخصائية نفسية : زواج المرأة من رجل أقل منها اقتصادياً يسبب مشاكل كثيرة

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نصحت أخصائية نفسية، النساء بعدم الزواج برجل راتبه أقل من راتبها أو أقل منها اقتصاديا، فقوامة الرجل أصلها الصرف.
وقالت الأخصائية النفسية خلال حديثها في برنامج “سيدتي” : إنها لاتنصح بالزواج من رجل أقل من المرأة اجتماعيا، تجنباً للمشاكل التي تحدث بعد الزواج.
وأضافت أن المرأة أصبحت مستعجلة وعندها دافعية أكثر من الرجل، لذلك الرجل من يتخذ قرار الطلاق، حيث أنه تنظيمي.
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Source almnatiq
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