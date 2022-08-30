إبراهيم القاسم لـ “سبورت 24”: لم نوجه أي استفسار لـ “الهمل” بخصوص تغريداته

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نفى أمين عام اتحاد الكرة، إبراهيم القاسم، توجيه أي استفسار لرئيس نادي الخليج، علاء الهمل بخصوص تغريداته.

وقال القاسم، في تصريحات خاصة لـ “سبورت 24″:”غير صحيح اطلاقًا؛ فلم يتم توجيه أي شيء أو استفسار تجاه علاء الهمل بخصوص التغريدات ولم يكن هناك أي استفسارات من اتحاد الكرة، اتحدث عن اتحاد الكرة وليست اللجان المستقلة”.

وتابع أمين عام اتحاد الكرة:”لجنة الاحتراف ليست لجنة مستقلة بل تابعة لاتحاد الكرة ولم يصدر عنها أي شيء، اللجان المستقلة كالانضباط وغيرها لا نتدخل في عملها ويكون عملها مباشرة مع الأندية ومستقل بحكم أنها لجان قضائية مستقلة فلو تسألني هل أصدرت شيئًا أقول لك لا أعلم لأنها لجنة مستقلة”.

وأتم القاسم تصريحاته بالتنويه إلى عدم مناقشة أي شيء مع رئيس نادي الخليج بخصوص التغريدات خلال الاجتماع الذي عُقد في وقت سابق من اليوم (الثلاثاء) بحضور ممثلين عن وزارة الرياضة ورئيس اتحاد الكرة ومنسوبوا الأندية، مشددًا على أن الاجتماع كان كنوع من ورش العمل مع الأندية للوصول للحلول المناسبة لتجاوز أي تحدِ.



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Source akhbaar24

