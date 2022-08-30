سياسي / الرئيس الجزائري يلتقي رئيس غينيا بيساو

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الجزائر 3 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واس
التقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم، برئيس غينيا بيساو عومارو سيسوكو أومبالو الذي يزور الجزائر حالياً.
وأعلن الرئيس تبون وفق وكالة الأنباء الجزائرية أنه ستُفتح سفارة للجزائر بغينيا بيساو، وهذا لإعادة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى طبيعتها.
وقال الرئيس تبون في تصريح مشترك مع الرئيس عومارو سيسوكو أومبالو عقب المحادثات “هناك ظروف جعلت البلدين يبتعدان عن بعضهما البعض، غير أنه انطلاقاً من هذه الزيارة، ستعود العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها”.
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22:46ت م
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www.spa.gov.sa/2380345
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Source spa.gov
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