سياسي / الولايات المتحدة تُرَحِّبُ بوصول أكثر من 23000 طن متري من الحبوب الأوكرانية إلى شرق أفريقيا

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واشنطن 3 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واس
رحَّبت الولايات المتحدة الأمريكية بوصول 23300 طن متري من الحبوب الأوكرانية إلى جيبوتي على متن السفينة “Brave Commander”، التي سيتم توزيعها في إثيوبيا والصومال، الدول التي تعاني من الجفاف منذ أربع سنوات.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان صحفي اليوم عن امتنانه للدور المهم الذي لعبته جيبوتي في تسهيل تدفق السلع الإنسانية إلى المنطقة.
وأشار إلى أن هذه الحبوب تعدُّ من بين أولى شحنات المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تم تصديرها من البحر الأسود لتصل إلى بعض أكثر دول العالم التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي منذ ذلك الحين.
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22:34ت م
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www.spa.gov.sa/2380342
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Source spa.gov
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