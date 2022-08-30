أطلقت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض «كفيف»، مبادرة دمك حياتي، بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، والتي استفاد منها 40 كفيفا من مستفيدي الجمعية. وأقيمت المبادرة في مقر الجمعية، بهدف تسهيل التبرع بالدم، وتعزيز المبادرة المجتمعية والوطنية، لحث الجميع على التبرع، بدورها شكرت «كفيف» فريق مستشفى الملك فيصل التخصصي، على مشاركتهم الفاعلة لإنجاح المبادرة.



كانت هذه تفاصيل خبر 40 كفيفا يتبرعون بالدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.