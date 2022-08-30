10 أشهر مهلة لحصر وتسجيل الأجهزة الإرصادية

أعلن المركز الوطني للأرصاد بدء حصر وتسجيل الأجهزة والأنظمة الإرصادية، عبر الموقع الرسمي «نافذة شبكة الرصد»، وذلك عقب صدور اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد، التي تتضمن الإجراءات التنظيمية لخدمات الأرصاد الجوية، ودور المركز في إصدار تراخيصها.

وثمّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، إقرار وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن الفضلي، اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد، مشيرًا إلى أن صدور اللائحة خطوة مهمة نحو عمل مؤسسي للأرصاد في المملكة.

وأكد غلام أهمية اللائحة في تنظيم وضبط الأعمال المتعلقة بالطقس والمناخ، وتحقيق الاستفادة المثلى من معلومات الطقس والمناخ لجميع المهتمين والمستفيدين، مشيرًا إلى أن المركز سيشرع في تطبيق اللائحة التنفيذية وفقًا للإجراءات المتبعة.

ودعا المركز الأفراد والقطاعات الحكومية وشبه الحكومية، والقطاعات الخاصة والجمعيات المتخصصة، إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية المقدمة من المركز، حيث تستمر لمدة 10 أشهر من تاريخ إعلان بدء الحصر.

وتُسهم اللائحة في تحديد وتوضيح المواد الواردة في نظام الأرصاد، وتسيير الخطوات التطويرية والتشغيلية للمركز وبرامج الخصخصة في الأرصاد، إضافة إلى تنظيم الجانب الإرصادي والمناخي في المملكة، بما يُحقق الصالح العام ويخدم المجتمع بشرائحه كافة.

وحددت إجراءات تنظيم خدمات الأرصاد الجوية ودور المركز في إصدار تراخيص الرصد الجوي، ومقدمي الخدمات المتعلقة بها والمقابل المالي لها، وضوابط وآليات التفتيش وضبط المخالفات، وإصدار العقوبات وأنواعها ودرجاتها.

إلى ذلك، شهدت مناطق جازان، عسير والباحة سحبا رعدية مصحوبة برياح نشطة، امتدت إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة، تصل إلى 40كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزءين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.