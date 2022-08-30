مدير عام بيئة القصيم يتفقد سير العمل بمهرجان سكرية المذنب الحمراء

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي أن مهرجان سكرية المذنب الحمراء يعمل على تطوير استراتيجية التسويق للتمور وجذب القوة الشرائية للسوق، مشيراً إلى أن هذه المهرجانات الزراعية تحظى بأهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة القصيم، ومشددا على أهمية تقديم كافة الخدمات للعاملين بالمهرجان من مسوقين ومزارعين.

جاء ذلك خلال تفقده سير العمل بمهرجان سكرية المذنب الحمراء اليوم، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالحدود الشمالية المهندس إبراهيم الشويمان، والمقام بالسوق المركزي للخضار والتمور، بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم.

وشاهد الرجيعي ميدان السوق والمزاد وحركة البيع والشراء لمئات العربات المحملة بأطنان التمور والتقى ببعض الدلالين.

وشهد مهرجان السكرية الحمراء بمحافظة المذنب نشاطاً ملموساً في عمليات البيع والشراء لأكثر من 25 صنفا من التمور التي تشتهر بها المحافظة، وسط إقبال من المستهلكين وتجَّار التمور، وذلك بالسوق المركزي للتمور والخضار بالمحافظة.

وبيَّن الرئيس التفيذي لمهرجان السكرية الحمراء الدكتور سليمان الرشيد أن السوق يشهد حراكاً مميزاً ووفرة بالتمور، مؤكداً أن التمور التي ترد للسوق تُفحَصُ وتوضع على مئات العربات ضمن المسارات المخصصة لموقع المزاد، لافتاً الانتباه أن الأسعار تشهد اعتدالاً ملحوظاً في عمليات البيع والشراء لأكثر من 25 نوعًا تصدرها السكري والبرحي والشقراء والصقعي.