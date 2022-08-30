شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد جدة يكشف عن تطور جديد في قضية حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، عن تطور جديد بشأن قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

رئيس اتحاد جدة يكشف عن تطور جديد في قضية حمدالله

وأوضح أنمار الحائلي، في تصريحات مع الصحفي علاء سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "قدمنا استئناف في إيقاف " عبدالرزاق حمدالله ".. وننتظر القرار".

جدير بالذكر أن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كانت قد أصدرت قرارًا بإيقاف اللاعب المغربي حمدالله، لمدة 4 أشهر، والزامه بدفع غرامة قدرها 300 ألف ريال، بالإضافة إلى إيقاف المدير التنفيذي لنادي اتحاد جدة، حامد بن موسى البلوي، لمدة 6 أشهر، وغرامة 300 ألف ريال سعودي.

فضلًا عن إيقاف مدير الكرة بنادي اتحاد جدة، مشعل بن أحمد السعيد، لمدة 3 أشهر، وحرمان العميد من التسجيل لمدة فترة قيد واحدة "فترة الانتقالات الشتوية المقبلة"، وتغريمه 500 ألف ريال سعودي.

يأتي ذلك بسبب دخول اتحاد جدة في مفاوضات مع حمدالله أثناء سريان عقده مع النصر.