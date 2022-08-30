50 خبيرا محليا ودوليا يناقشون تحسين جودة التشجير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تحسين جودة التشجير وخفض زحف الرمال في إطار مبادرة «السعودية الخضراء»، أقام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، برئاسة الرئيس التنفيذي الدكتور خالد العبدالقادر وحضور 50 خبيرا ومختصا محليا ودوليا، ورشة عمل في مقر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ضمن مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء والخطة التنفيذية للتشجير؛ لتحقيق مستهدف زراعة 10 مليارات شجرة. وعقدت ورشة العمل بالتنسيق مع معهد الزراعة الصحراوية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، وحضور ممثلين لوكالة الزراعة ووكالة المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). يشار إلى أن المركز كان قد أطلق مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء، وشرع في عقد سلسلة من الورش العلمية بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين، وبيوت الخبرة العالمية؛ لتقييم واقع التشجير في المملكة، وتحديد احتياجاته المستقبلية، وتطوير آليات تنفيذ المسوحات الميدانية، وقواعد تطوير الخرائط الرقمية، وإنشاء المنصة الالكترونية الجيومكانية للتشجير في بيئات المملكة ومناطقها. يشار إلى أن المركز كان قد أطلق مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء، وشرع في عقد سلسلة من الورش العلمية بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين، وبيوت الخبرة العالمية؛ لتقييم واقع التشجير في المملكة، وتحديد احتياجاته المستقبلية، وتطوير آليات تنفيذ المسوحات الميدانية، وقواعد تطوير الخرائط الرقمية، وإنشاء المنصة الالكترونية الجيومكانية للتشجير في بيئات المملكة ومناطقها. محاور ورشة العمل





الزراعة في النطاق البيئي مثل الأودية والغابات والمتنزهات والمراعي



النطاق الحضري ويشمل الطرق الداخلية والمباني الحكومية والتجارية والحدائق



تطوير البيئة فيها باستخدام أحدث التقنيات والتجارب الدولية وكذلك الأحزمة الخضراء



مناقشة نطاق الطرق السريعة والسكك الحديدية التي ستساعد على تحسين جودة التشجير



النطاق الزراعي الذي ستستغل فيه المدرجات الزراعية والمزارع المهجورة باستخدام المياه المجددة



حصاد الأمطار مما سيساعد على تحقيق مستهدفات التشجير والأمن الغذائي



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