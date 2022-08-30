استحداث وحدات للأمن والسلامة في المراكز الصحية بـ9 مهمات

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واتخذت القرارات على خلفية اجتماع اللجنة المركزية الثالث لبرنامج الأمن الصحي ودراسة التحديات التي تواجه البرنامج وسبل معالجتها لخلق بيئة عمل جاذبة.ويهدف قرار اشتراط توفر بديل للنقل لوصول بعض المستشفيات إلى الطاقة الفعلية من القوى البشرية من مسؤولي الأمن الصحي، وعليه تم اعتماد توصية اللجنة بتفعيل حركة النقل والتكليف خارج نطاق منطقة التعيين وفقا للوائح التنظيمية المتبعة للموارد البشرية بشرط استيفاء المعيار، ولا يجوز تحت أي حال من الأحوال الخروج عن معيار التوزيع المعتمد للاحتياج الفعلي للمنشآت الصحية وبعدم تجاوز الحد الأعلى لهذا المعيار.
وشدد التعميم على أن مراكز الرعاية الصحية الأولية ذات أهمية بالغة في الخدمات المقدمة للمريض، ويكون استحداث الوحدات وفق مراحل ممنهجة يقدرها صاحب الصلاحية بالجهة، حتى تستكمل خطة التغطية لجميع المراكز الصحية، وتكون الأولوية في التشغيل للمراكز التي تعمل على فترة 16/24 ساعة وتمتد التغطية للمراكز التي تعمل 8 ساعات، وتكون الأولوية بينها للأكثر حيوية، لتغطية جميع المراكز الصحية بشكل كامل ويمكن موظف الأمن الصحي نظير ما اكتسبه من مهارات ومعارف لقيادة هذه الوحدات والحفاظ على سلامه المستفيدين، ويكون ارتباط رئيس هذه الوحدة مع مدير الأمن والسلامة وفق التسلسل التنظيمي المتبع، ويكون توزيعهم وفق معيار التوزيع المعتمد.
مهام موظف الأمن والسلامة (الأمن الصحي):
- رفع تقارير دورية عن الأمن والسلامة وتقارير الحوادث الطارئة.
- رفع درجة الاستعداد لأي مخاطر محتملة والتعامل مع أي حدث للحد من انتشاره.
- عمل جولات تفقدية بالمركز الصحي بشكل مستمر طوال الفترة.
- دعم وتعزيز أعمال إدارة الأمن والسلامة بالمديرية أو التجمع التابع له المركز.
- ضابط اتصال بين المنشأة والأجهزة الأمنية قبل وبعد وأثناء الحدث.
- وضع الخطط التنظيمية للحركة لمستفيدي المركز الصحي.
- رفع مستوى التوعية لدى منسوبي المركز الصحي فيما يخص الأمن والسلامة.
- رفع المؤشرات الدورية لأنظمة الأمن والسلامة.
- تخطيط وتنظيم حالات الإخلاء الطارئة بالمركز الصحي والإشراف عليها.
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