شكرا لقرائتكم خبر استحداث وحدات للأمن والسلامة في المراكز الصحية بـ9 مهمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت وزارة الصحة أمس حركة النقل والتكليف إلا في حال توفر بديل لسد فجوة الاحتياج الفعلي للمنشآت الصحية، واستحدثت وحدات للأمن والسلامة في جميع المراكز الصحية في المديريات والتجمعات وتحديد 9 مهمات منوطة بها، وتمكين موظفي الأمن الصحي من العمل فيها، حيث أصدر وكيل إدارة الموارد البشرية في الوزارة عبدالرحمن العيبان تعميما عاجلا بهذا الصدد.

واتخذت القرارات على خلفية اجتماع اللجنة المركزية الثالث لبرنامج الأمن الصحي ودراسة التحديات التي تواجه البرنامج وسبل معالجتها لخلق بيئة عمل جاذبة.

ويهدف قرار اشتراط توفر بديل للنقل لوصول بعض المستشفيات إلى الطاقة الفعلية من القوى البشرية من مسؤولي الأمن الصحي، وعليه تم اعتماد توصية اللجنة بتفعيل حركة النقل والتكليف خارج نطاق منطقة التعيين وفقا للوائح التنظيمية المتبعة للموارد البشرية بشرط استيفاء المعيار، ولا يجوز تحت أي حال من الأحوال الخروج عن معيار التوزيع المعتمد للاحتياج الفعلي للمنشآت الصحية وبعدم تجاوز الحد الأعلى لهذا المعيار.

وشدد التعميم على أن مراكز الرعاية الصحية الأولية ذات أهمية بالغة في الخدمات المقدمة للمريض، ويكون استحداث الوحدات وفق مراحل ممنهجة يقدرها صاحب الصلاحية بالجهة، حتى تستكمل خطة التغطية لجميع المراكز الصحية، وتكون الأولوية في التشغيل للمراكز التي تعمل على فترة 16/24 ساعة وتمتد التغطية للمراكز التي تعمل 8 ساعات، وتكون الأولوية بينها للأكثر حيوية، لتغطية جميع المراكز الصحية بشكل كامل ويمكن موظف الأمن الصحي نظير ما اكتسبه من مهارات ومعارف لقيادة هذه الوحدات والحفاظ على سلامه المستفيدين، ويكون ارتباط رئيس هذه الوحدة مع مدير الأمن والسلامة وفق التسلسل التنظيمي المتبع، ويكون توزيعهم وفق معيار التوزيع المعتمد.

مهام موظف الأمن والسلامة (الأمن الصحي):

