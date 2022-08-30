الرياض تستضيف عرضا فلكلوريا بولنديا

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وتهدف الهيئة من استضافة العرض إلى تعزيز الوعي المجتمعي المحلي بالعروض العالمية، والتعرف على ثقافة مختلفة لرفع الوعي الثقافي، وتعزيز وجود ثقافات مختلفة من شعوب العالم لتعريفهم بالمملكة وجمهورها المحلي، وتعريف المجتمع بثقافات هذه البلاد المختلفة في قطاع المسرح والفنون الأدائية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية استضافة عرض من الفلكلور البولندي في قصر الثقافة بحي السفارات في الرياض من 1 إلى 7 سبتمبر، وسيشهد عروضا أدائية لأبرز الفنون الفلكلورية التي تعكس جزءا من ثقافة الشعب البولندي في الموسيقى والأداء والأزياء.وتهدف الهيئة من استضافة العرض إلى تعزيز الوعي المجتمعي المحلي بالعروض العالمية، والتعرف على ثقافة مختلفة لرفع الوعي الثقافي، وتعزيز وجود ثقافات مختلفة من شعوب العالم لتعريفهم بالمملكة وجمهورها المحلي، وتعريف المجتمع بثقافات هذه البلاد المختلفة في قطاع المسرح والفنون الأدائية.

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