تطوير الخدمات الإعلامية للأشخاص ذوي الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات الإعلامية، وتحفيز الجهات الإعلامية لتقديم ما يخدمهم، كذلك مواءمة المحتوى مع الإعاقات الحسية. وتضمنت المذكرة التعاون في التنسيق مع دور السينما لتوفير خصومات إعلانية لخدمات الإعلان التوعوية عبر شاشات السينما، إضافة إلى تنسيق التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإقامة ورش عمل تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل المشاركة في رفع وعي المجتمع من خلال التعميم على وسائل الإعلام بشأن طرق التعامل والتواصل واستخدام المسمى الرسمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المشاركة في التقارير والأبحاث المحلية والعالمية، وتطبيق أفضل الممارسات التي تخدمهم مما يقع تحت اختصاصات الإعلام المرئي والمسموع. وتشمل المشاركة في رفع وعي المجتمع من خلال التعميم على وسائل الإعلام بشأن طرق التعامل والتواصل واستخدام المسمى الرسمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المشاركة في التقارير والأبحاث المحلية والعالمية، وتطبيق أفضل الممارسات التي تخدمهم مما يقع تحت اختصاصات الإعلام المرئي والمسموع.

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