قياس مؤشرات توظيف الخريجين وجودة وظائفهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقياس مؤشرات توظيف الخريجين وجودة وظائفهم وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والمرصد الوطني للعمل، اتفاقية تعاون لتبادل البيانات والمعلومات تحت رعاية وحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد السبتي، وبحضور المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني أمس في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

وتسهم الاتفاقية في دعم اتخاذ القرار من قبل صناع السياسات، وتعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

يشار إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تعمل على ضمان ورفع جودة مخرجات التعليم والتدريب ورفع جاهزيتها لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية والهيئات التخصصية كافة لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من معارف ومهارات مطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، بالإضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية وغيرها من المؤشرات التي تركز على جودة المخرجات.

ويعمل المرصد الوطني على بناء المؤشرات وإعداد التقارير الإحصائية والتحليلية والدراسات والبحوث ذات العلاقة بسوق العمل التي تسهم في تقديم المعلومات التي تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية، ودعم صياغة سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام والإحصاءات وكذلك تقييم أثر تلك السياسات واستشراف مستقبل السوق.

الاتفاقية تهدف إلى:

