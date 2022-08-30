قياس مؤشرات توظيف الخريجين وجودة وظائفهم

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وتسهم الاتفاقية في دعم اتخاذ القرار من قبل صناع السياسات، وتعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.يشار إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تعمل على ضمان ورفع جودة مخرجات التعليم والتدريب ورفع جاهزيتها لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية والهيئات التخصصية كافة لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من معارف ومهارات مطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، بالإضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية وغيرها من المؤشرات التي تركز على جودة المخرجات.
ويعمل المرصد الوطني على بناء المؤشرات وإعداد التقارير الإحصائية والتحليلية والدراسات والبحوث ذات العلاقة بسوق العمل التي تسهم في تقديم المعلومات التي تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية، ودعم صياغة سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام والإحصاءات وكذلك تقييم أثر تلك السياسات واستشراف مستقبل السوق.
الاتفاقية تهدف إلى:
- تعزيز التعاون المشترك وتبادل البيانات والمعلومات بين الجهتين
- دعم وتعزيز مشاركة الخريجين في سوق العمل
- تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية 2030
- الإسهام في رفع جودة قطاعات العمل والتعليم والتدريب
- نشر مؤشرات الأداء وقياس الأثر وتطوير منتجات مبنية على الحقائق
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