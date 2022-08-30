توحيد جودة الرعاية الصحية لمرضى القلب بالشرقية

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وتركز الخدمة على نوع المريض أو مجموعة المرض، وموقع الخدمة، والمجموعات المتعلقة بالتشخيص، والأبحاث الصحية السكانية، وتحديد خط الخدمة داخليا وخارجيا بناء على العوامل السريرية والتشغيلية المشتركة، وذلك لضمان تقديم رعاية صحية آمنة لمرضى القلب عالية الجودة، وإنشاء خدمة صحية أكثر استجابة وتكاملا وتركيزا على المريض، وتعزيز الإدارة الفعالة لخدمات صحة القلب في منشآت تجمع الشرقية الصحي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق تجمع الشرقية الصحي نظام «حوكمة خدمات القلب» في جميع منشآت التجمع، الذي يهدف إلى تنظيم وتوحيد جودة الرعاية الصحية لمرضى القلب، من خلال هيكلة خدماتها بشكل استراتيجي والعمل على مراعاة التكلفة وتوافر الموارد باستخدام نهج موحد بهيكل إداري يوضح مسار الخدمة.وتركز الخدمة على نوع المريض أو مجموعة المرض، وموقع الخدمة، والمجموعات المتعلقة بالتشخيص، والأبحاث الصحية السكانية، وتحديد خط الخدمة داخليا وخارجيا بناء على العوامل السريرية والتشغيلية المشتركة، وذلك لضمان تقديم رعاية صحية آمنة لمرضى القلب عالية الجودة، وإنشاء خدمة صحية أكثر استجابة وتكاملا وتركيزا على المريض، وتعزيز الإدارة الفعالة لخدمات صحة القلب في منشآت تجمع الشرقية الصحي.

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