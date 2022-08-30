وزارة الدفاع تحتفي بتخريج 193 متدربا ببرنامج فخور

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وبُدئ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم عرض مقطع مرئي تعريفي، تناول رحلة برنامج «فخور» من الفكرة إلى التطبيق، وأبرزت فيه مراحل البرنامج ابتداء من تدشينه وآلية ومعايير قبول المتقدمين، والتي تضمنت استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والمقابلات الجماعية.وأكد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الدفاع المهندس سامي البدنة، أن البرنامج التي دشنت مرحلته الأولى قبل أربعة أشهر، يهدف إلى استقطاب الكفاءات الشابة الوطنية حديثي التخرج بدرجة البكالوريوس والماجستير، والاستثمار بأبناء الوطن وتقديم فرص التدريب والتوظيف من خلال الجمع ما بين التدريب النظري والتدريب على رأس العمل، وذلك بالتعاون مع أفضل بيوت الخبرة والمعاهد العالمية.
وأضاف أن عدد المتقدمين للبرنامج بعد الإعلان عنه وصل إلى نحو 135 ألف متقدم، جرى اختيار 193 متدربا ومتدربة، التحقوا في برامج تدريبية تفاعلية متكاملة اشتملت على 11 مسارا تخصصيا، وذلك بالتعاون والشراكة مع نخبة من شركاء المعرفة على مستوى العالم، موضحا أن المرأة شاركت بشكل فعال في هذا البرنامج، حيث بلغت نسبة الخريجات نحو 66 في المئة من إجمالي عدد الخريجين.
وبين أن خريجي برنامج «فخور» تلقوا نحو 100 ألف ساعة تدريب، قدموا من خلالها 64 مشروعا، فيما سلك المتدربين خلال فترة التدريب عدة مسارات تضمنت: المسار التأسيسي، المسار التخصصي، والتدريب على رأس العمل.
وقال مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري «إن برنامج فخور الذي حظي بموافقة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، يمثل جزءا من جهود الوزارة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة فيما يخص تنمية القدرات البشرية، وإيمانها التام بأهمية الاستثمار بأبناء الوطن وتقديم فرص التدريب والتوظيف من خلال الجمع ما بين التدريب النظري والتدريب على رأس العمل».
المسارات التخصصية لبرنامج «فخور»:
- الأمن السيبراني
- علوم الحاسب
- المشتريات
- الاستراتيجية
- إدارة المشاريع
- الموارد البشرية
- الإدارة المالية
- الحوكمة
- القانون
- التواصل المؤسسي
- التدقيق الداخلي
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