بدر بن سلطان يطلع على المشاريع التطويرية لميناء جدة الإسلامي

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وتضمن التقرير الإنجازات التي حققتها موانئ المنطقة، حيث حصل ميناء الملك عبدالله على المرتبة الأولى، وميناء جدة الإسلامي على المرتبة الثامنة عالميا من حيث كفاءة الموانئ التشغيلية، وذلك وفق التقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالميا لعام 2021م، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة أستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس.ويحوي التقرير المشاريع التطويرية كإنشاء أكبر منطقة خدمات لوجستية متكاملة بالشرق الأوسط في ميناء جدة الإسلامي، وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير محطة الحاويات الجنوبية بالميناء وتطوير صالة المسافرين.
من جهة ثانية استقبل الأمير بدر بن سلطان، مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة، بدر الحميد، الذي سلم تقرير أعمال الأحوال خلال العام الماضي والخدمات التي قدمتها الأحوال خلال حج 1443هـ.
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