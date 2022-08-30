شكرا لقرائتكم خبر بلاغ مواطن يقود لردم 3 آبار مكشوفة تشكل خطورة على المارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قاد بلاغ تقدم به مواطن لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم إلى ردم 3 آبار مكشوفة تشكل خطورة على المارة والمواشي كونها قريبة من النطاق السكني»؛ وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وقال مدير المكتب وزارة بالمحافظة المهندس رشاد الزهراني «جرى ردم الآبار وهي: بئر يدوية بعمق 50م وقطر 12بوصة، وبئر ارتوازية بعمق حوالي 35م، وبئر يدوية بعمق 25م وقطر 4م) وفق الإجراءات المتبعة في نظام الآبار المكشوفة، وبمشاركة جهات الاختصاص ممثلة في الدفاع المدني، وإمارة المنطقة بالمحافظة، والبلدية، وجرى اتخاذ اللازم وردم البئر، بمشاركة جهات الاختصاص.

من جهة أخرى دعا مكتب الوزارة، أصحاب الآبار غير المرخصة إلى مسارعة الإفصاح عنها، والعمل على تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة في 19 صفر الحالي، حيث يهدف المكتب إلى تذكير أصحاب الآبار غير المرخصة بالفترة المتبقية من المهلة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة لأصحاب الآبار المرخصة، وتجنب الغرامة.

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي أن الوزارة أتاحت نظام «بلاغات» للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الالكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الالكتروني.