شكرا لقرائتكم خبر إزالة 28 مبنى آيلا للسقوط في محافظة الخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة المنطقة الشرقية، أعمال إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط في محافظة الخبر (بحي الخبر الشمالية)، والبالغ عددها 28 مبنى بمساحة 8456 م2، لما تسببه من تشوه بصري وخطر يهدد السكان والمارة، وإزعاج السكان، وتهديد لصحتهم كونها مصدرا لانتشار الحشرات والقوارض والتلوث وتجمع النفايات والمخلفات.

وأكدت استمرارها في إزالة ورصد المباني المهجورة والآيلة للسقوط في المحافظة، وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، واعتبارها منظرا غير حضاري، مع الحفاظ على سلامة المارة، مشيرة إلى أن إجراءات الإزالة تتم بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بعد استيفاء كافة الإجراءات النظامية.

من جانب آخر، تنفذ الأمانة مشاريع تطويرية لعدد من المواقع في محافظة الخفجي، ضمن خططها في برنامجها معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، مع تجميل الطرق بالأشجار والورود، وصيانة الشوارع والأرصفة، ومناقشة آلية وضع خطة لرفع الأداء لمعالجة التشوه البصري وتكثيفها.