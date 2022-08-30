رصد 1300 مخالفة بناء وتشوهات بصرية بالطائف

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وتتعلق المخالفات المرصودة بعدم تسوير مواقع البناء، ورمي المخلفات أمام الموقع وعدم تأمين حاوية ووضع مخلفات البناء خارج السور وعدم وضع لوحة عن المشروع بها بيانات الترخيص، بالإضافة لمخالفات أخرى تتعلق بتشويه المظهر العام.وبينت الأمانة أنه جرى التعامل بشكل فوري مع المخالفات المرصودة وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين عبر منصة (ممتثل)، ومتابعتهم حتى يتم تصحيح المخالفات.
إلى ذلك كثفت أمانة الطائف ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية، جهودها لتعزيز السلامة الغذائية في المرافق التجارية، من خلال تنفيذ جولات رقابية، أسفرت عن رصد 90 مخالفة وإغلاق 3 محال تجارية.
وبينت أن الفرق الميدانية خلال حملتها التفتيشية رصدت 90 مخالفة صحية تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء الأدوات وبيئة التحضير، وعدم تشغيل مصائد الحشرات، وعدم تقيد العاملين بالزي الموحد، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، إضافة إلى مخالفات صحية أخرى، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المرافق المخالفة.
تصنيف المخالفات
- عدم تسوير مواقع البناء
- رمي المخلفات أمام الموقع
- عدم تأمين حاوية
- وضع مخلفات البناء خارج السور
- عدم وضع لوحة عن المشروع بها بيانات الترخيص
- تشويه المظهر العام
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