أمير حائل يتفقَّدُ مشروعَ مبنى برج مياه حائل ” الجوهرة “

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أكدَ صاحب السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن مشروع برج الجوهرة في حائل ليس مجرد مشروع برج مياه مرتبط بمرافق فندقية وسياحية وترفيهيه وإنما هو واجهة وبوابة لمشاريع نوعية قادمة على شريط طريق عقدة وطريق الكشرية، تم العمل علي هذه المشاريع لتتكامل مع بعضها البعض وتكون عامل جذب سياحي واقتصادي ليس لمنطقة حائل فقط وإنما للوطن – بإذن الله- منوِّهاً بدعم خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهدِه الأمينِ ـ حفظَهما الله ـ ، ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وحرص مدير عام خدمات المياه بالمنطقة .

وذلك خلال تفقُّد سموُّه – اليوم – مشروعَ برج مياه حائل ( برج الجوهرة ) أحد أهم معالم مدينة حائل الجديدة الذي سيسهم بدعم العمليات التشغيلية وموازنة الضغوط بالإضافة لتعزيز الفرص الاستثمارية، حيث تصل تكلفة إنشاء المرحلة الأولى منه إلى ( 125 ) مليون ريال ويتكون من خزانين أرضي بسعة 10 آلاف متر مكعب وعلوي بسعة 3 آلاف متر مكعب، بالإضافة إلى أدوار استثمارية ومطل على مدينة حائل ومطاعم وغرف وأجنحة فندقية،وكذلك صالة رياضية ومسابح ومساحات خضراء ونوافير، وتبلغ مساحة المشروع 70 ألف م2، أما طول البرج فيبلغ 114 م.

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وتجوَّل سموُّ الأمير عبدالعزيز بن سعد على مرافق المشروع واطلع على مبنى البرج وعلى الأعمال المنفذة والآليات المستخدمة في إنشاء البرج، حاثًّا على مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز لكل مرحلة بجودة واتقان.

من جهته،أوضح مدير عام وحدة خدمات المياه بمنطقة حائل خالد بن عيد الجمعان أن نسبة الإنجاز للمشروع تسير حسب ماهو مخطط له ووصلت إلى 54% من إنجاز هذه المرحلة، مشيراً إلى أن مدة تنفيذ المشروع ككل – بعون الله- ثلاث سنوات.

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