ضبطُ 4 مخالفين لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في أنشطة تجارية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (45) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة عسير.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32) ألف ريال لكل متر مكعب.

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وحثَّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.