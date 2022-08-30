ملاحظة الرياض تطلق برنامجها التثقيفي “خير جليس”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

اطلقت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض البرنامج التثقيفي “خير جليس” الذي يستهدف قرابة الـ100 حدث من نزلاء الدار المشمولين بالرعاية .

يشتمل البرنامج الذي يستمر لمدة عام على لقاءات أسبوعية يتم خلالها تكوين عدد من الرواد وتقسيم الأحداث إلى مجموعات بحسب الفئة العمرية وترشيح ومناقشة الكتب المناسبة لهم مع الإستعانة بمجموعة من موظفي الدار للإشراف والمشاركة في الأنشطة المنفذة مثل المسابقات الثقافية والمراجعات الأدبية للكتب .

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يشار إلى دار الملاحظة الإجتماعية بالرياض تهدف من خلال هذا البرنامج إلى تنمية ملكة القراءة لدى الأحداث وشغل اوقات فراغهم حيث بلغ عدد عمليات الإستعارة خلال الأسبوع الأول مايقارب الـ 30 كتاباً في مختلف المجالات.

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