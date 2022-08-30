ضبط 19 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (19) مخالفًا لنظام البيئة، (16) مواطنًا، و(3) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (451) متنًا من الإبل، و(35) رأسًا من الاغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.
وحثَّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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