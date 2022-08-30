السعوديه شقيقة الثبيتي في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى مساعد مدير فرع وزارة المالية في محافظة الطائف سابقا عبدالرحمن بن مطر الثبيتي، التعازي في شقيقته التي انتقلت إلى رحمة الله في جدة.
والفقيدة شقيقة كل من عيضة ومحمد. ووالدة بندر وأحمد ومحمد ومنصور، ويتقبل العزاء في منزلهم الكائن في الطائف حي أم السباع.
و«عكاظ» تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الثبيتي.
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