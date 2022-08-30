طرق حفظ طعام الطفل في المدرسة بطريقة صحيحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
من المؤكد أن الأطعمة التي يتناولها الأطفال في المدرسة تحتاج إلى عناية خاصة للحفاظ عليها؛ منعًا لضررها أو فسادها، وهو ما يؤثر بالتبعية على صحة الطفل.حافظة الطعام والحقيبة:
ويجب إبعاد حافظة الطعام عن الحقيبة المدرسية ساعتين كحد أقصى لحفظ الوجبة الغذائية، وذلك بحسب تقرير لقناة الإخبارية.حفظ الفواكه:
كما يجب إعداد طعام الطفل في المنزل، واختيار حافظات طعام تحفظ الحرارة والبرودة، مع حفظ الفواكه المقطعة في أكياس مفرغة من الهواء، وفصل حافظة الطعام عن الحقيبة المدرسية.
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