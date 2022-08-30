شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد جدة يرد على أنباء اقترابه من التعاقد مع آل فتيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، بالرد على الأنباء المنتشرة مؤخرًا عن اقتراب العميد من التعاقد مع محمد آل فتيل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

رئيس اتحاد جدة يرد على أنباء اقترابه من التعاقد مع آل فتيل

وكانت صحيفة "المدينة"، قد أكدت اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي اتحاد جدة، اقتربت من التعاقد مع آل فتيل، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد أنمار الحائلي، في تصريحات مع الصحفي علاء سعيد، والتي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏غير صحيح ما يتردد عن مفاوضات ‎الاتحاد مع لاعب النصر محمد فتيل".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي، يوم السبت الموافق 3 سبتمبر.