شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي المصري يفجر مفاجأة بخصوص رحيله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهري، حقيقة الأنباء المتداولة حول رحيله عن الفريق.

أنباء عن رحيل سواريش

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية حول قرار من النادي الأهلي بالإطاحة بالبرتغالي ريكاردو سواريش، عقب انتهاء منافسات الدوري المصري.

رد سواريش على أنباء رحيله

وقال سواريش، في تصريحات عقب المباراة الختامية للفريق: "مباراة سيراميكا هي الأخيرة لي مع الأهلي؟ نعم هي الأخيرة في الدوري لكننا سنبدأ الاستعداد للموسم الجديد بشكل طبيعي".

وواصل: "ليس ضروريا أن أكون عشت شهرين في مصر لكي أعرف حجم الأهلي، أعلن حجمه وجماهيريته ومتطلباته قبل قدومي وفخور جدًا بتدريبه".

وأضاف: "جميعنا يعلم الظروف التي نلعب فيها المباريات من إصابات وراحة للأساسين، غاب عنا ديانج وهاني ومتولي وعبد المنعم حتى بعد قرار إراحة الأساسيين".

وواصل:" قبل قدومي إلى الأهلي كان هناك بعض الإصابات بالإضافة إلى إصابات استمرت معنا مثل محمد شريف وهاني وعبد المنعم وعبد القادر والسولية، وقمت بتحليل فريق الأهلي قبل قدومي، الفريق يمتلك لاعبين مميزين وكانت هناك مشكلة في الدفاع، اللاعبون كانوا يعانون بدنيا وهناك لاعبون لم يكونوا في أفضل حالاتهم بسبب ضغط المباريات ما عدا مباراة واحدة جهزنا لها في 6 أيام وحققنا انتصارًا كبيرًا".

واضاف: "افتخر بتدريبي للأهلي وبتلك الفترة الماضية ووافقت على اللعب بالناشئين وأعلم جيدًا أن النتائج السيئة لا تغتفر في الأهلي".

واستطرد: "رئيس النادي اتفق معي على التجهيز للموسم المقبل وكنت أعلم الانتقادات التي سوف توجه لي، هناك بعض الأكاذيب ولا أشغل نفسي بها، أشكر جماهير الأهلي على رسائلهم الرائعة، ولكن أرفض الأكاذيب وأرحب بالانتقادات وكنت سعيد بفريقنا اليوم".

واختتم: "لم أكن لاعبًا كبيرًا ولكني بدأت التدريب من مستوى أقل وحتى وصلت إلى هنا، وأعلم أن قدومي إلى هنا بسبب عملي الجيد، ولا يمكنني أن أقوم بالتعليق على كل شيء، ما يمكن قوله انني أواصل الاستعداد للموسم المقبل، أنا موظف داخل الأهلي وسعيد بتواجدي هنا، وأفتخر بأن يقولوا انني مدرب الأهلي".