اخبار دوليه – السعودية: ندعم جهود تجنيب العراق الانقسام والصراع الداخلي

محمد بن مسعود - الدمام - دعت السعودية جميع الأطراف والقوى السياسية العراقية إلى الوقوف صفاً واحداً للحفاظ على العراق ومقدراته ومكتسباته وشعبه.

وقالت وزارة خارجية السعودية، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء السعودية «واس»، إنها تتابع «ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث الجارية في جمهورية العراق الشقيقة»، معربةً عن «أسفها لما آلت إليه التطورات من سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين».

ودعت السعودية «جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفاً واحداً للحفاظ على مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه الشقيق».

وأكدت دعمها «لكافة الجهود الرامية إلى تجنيب العراق وشعبه الشقيق ويلات الانقسام والصراع الداخلي».

وحثت المملكة «جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى اللجوء للحلول السلمية لمعالجة مطالب الشعب العراقي الشقيق، بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للبلاد والشعب».

يأتي هذا بينما انسحب أنصار مقتدى الصدر الثلاثاء من المنطقة الخضراء في بغداد، بعد أن أمهلهم زعيمهم ستين دقيقة لوقف كل الاحتجاجات، مندّداً باستخدامهم العنف بعد مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية وأفراد الحشد الشعبي أسفرت عن 33 قتيلاً خلال 24 ساعة.

وفور بدء الانسحاب، أعلن الجيش رفع حظر التجوّل الذي أعلنه الاثنين في البلاد الغارقة في أزمة حادة سياسية واقتصادية منذ الانتخابات النيابية التي جرت في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

بدأت المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة الآلية والقذائف الصاروخية الاثنين بعد نزول أنصار الصدر إلى الشوارع غاضبين، إثر إعلانه اعتزاله السياسة «نهائياً. وتلت ذلك فوضى عارمة تطورت إلى اشتباكات.