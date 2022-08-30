اخبار الخليج – وزير شؤون الإعلام يستقبل سفيرة جمهورية تركيا لدى مملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام، سعادة السفيرة إيسن تشاكيل سفيرة جمهورية تركيا لدى مملكة البحرين. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا بما يحقق المصالح المشتركة البلدين. من جانبها، تقدمت سعادة السفيرة بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة وزير شؤون الإعلام على حسن استقباله واهتمامه بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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