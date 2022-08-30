اخبار الخليج – وزير شؤون الإعلام يستقبل سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام سعادة السفير إيتان نائي سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يعود بالنفع على البلدين ومصالحهما المشتركة، كما تم خلال اللقاء بحث جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، هنأ سعادة سفير دولة إسرائيل لدى المملكة سعادة وزير شؤون الإعلام بمناسبة نيله الثقة الملكية السامية بتعيينه وزيرًا لشؤون الإعلام، شاكرًا لسعادته حسن استقباله واهتمامه بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
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