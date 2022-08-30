بيان عاجل من الهلال بشأن قرار مركز التحكيم الرياضي في قضية كنو

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مجلس إدارة الهلال يصدر بيانًا صحافيًا اليوم الثلاثاء بعد تلقيه قرار المركز في وقت مبكر من صباح اليوم والذي نص على إلزام نادي اللال بالتضامن مع اللاعب محمد كنو بدفع تعويض لنادي النصر.

وأكد مجلس إدارة نادي الهلال “تركيزنا ينصب على تجهيز الفريق للاستحقاقات القادمة بعد القرار المجحف والظالم ولن نتردد بالمحافظة على حقوق النادي”.

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