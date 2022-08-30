عاجل.. الأمن العام يحذر من التعامل مع هذه المواقع (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

حذر الأمن العام، اليوم، المواطنين في المملكة من التعامل مع المواقع الإلكترونية المزيفة، داعية إلى حماية البيانات.

ولفت إلى أن المواقع غير الرسمية، غالبا ما يكون عنوانها طوايل، ورابطها يكون مزيفا.

وغالبا ما يحذر خبراء أمن المعلومات من زيارة المواقع غير الرسمية على الإنترنت والتي قد تسرق البيانات الخاصة بالشخص بشكل أو بآخر.