مختص يحذر: «لا تضغط على روابط التوظيف إلا في هذه الحالة»  

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المناطق ـ متابعات
حذر الدكتور عبدالرحمن المطرف، أستاذ تقنية المعلومات في جامعة الملك سعود، اليوم من خطورة روابط التوظيف الوهمية والتي تستغل حاجة البعض إلى وظائف، ومن ثم تسرق بياناتهم.
وأضاف في تصريحات لقناة “الإخبارية” أنه يجب الحذر من روابط التوظيف المجهولة التي تطلب بيانات خاصة، مشيرا إلى أن البيانات الخاصة لا يجب أن تقدم إلى إلا الجهات الموثوقة والرسمية.
وبين أن تقديم بعض البيانات إلى المصارف أو القطاعات الحكومة الموثوقة والمؤمنة، غير مضر، حيث إن بيانات هذه القطاعات محفوظة في الداخل، ولا يسمح أبدا بأن تخرج خارج المملكة.
ولفت إلى أن الاسم، ورقم الجوال يكفى، أما البيانات الأخرى، فقد تستخدم في أغراض مشبوهة.
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Source almnatiq
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