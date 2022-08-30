رئيس المجلس الرئاسي اليمني يزور قيادة القوات المشتركة

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زار فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم، قيادة القوات المشتركة بالرياض.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مقر القيادة معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع وأركانات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

واطلع فخامته على جهود التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشعبه وقيادته، واستمع إلى شرح تفصيلي لطبيعة المهام والموقف الراهن.

وعبر الرئيس العليمي عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لمساندتهم لأشقائهم في اليمن والوقوف معهم في شتى المجالات لإعادة الأمن والاستقرار، مثمناً الجهود الكبيرة التي تؤديها قيادة القوات المشتركة في عمليات إعادة الأمل بدعم القوات الشرعية اليمنية.



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Source akhbaar24

