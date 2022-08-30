مونيكا ستاب تعلن تشكيل المنتخب السعودي للسيدات أمام تراونشتاين الألماني

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أعلنت مدربة المنتخب الوطني للسيدات، الألمانية مونيكا ستاب تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة تراونشتاين الألماني. وجاء تشكيل أخضر السيدات كالتالي: حراسة المرمى: منى عبد الرحمن الدفاع: لين المحمد، تاله الغامدي، رغد مخيزن، بيان صدقة الوسط: مريم التميمي، سارة أحمد، صبا توفيق الهجوم: نولرة البراهيم، مباركة الصيعرب، البندري مبارك.

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