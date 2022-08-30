حسين بحري: من شروط احتضان الطفل أن يبلغ عمر الأم 50 عامًا

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قال رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام “حسين بحري” أن من أهم شروط احتضان طفل هو كفاءة الأسرة، بحيث تكون لديهم كفاءة اجتماعية وتعليمية وصحية وخالية من السموم، كما أن هناك الكثير من الأسر يتم الإعتذار لهم لأنهم لا يكونوا مناسبين لإحتضان الطفل.

وأشار خلال حديثه عبر قناة “الإخبارية.نت” أن الآن يتم تطوير مشروع يسمي رخصة الإحتضان، بعد أن تتجاوز الأسرة كل المعايير الخاصة بالاحتضان وتكون مناسبة لذلك، تدخل في دورة تقيمها الوداد لتدريب الأسرة وتعطيهم رخصة لإحتضان الطفل.

وأوضح أن هناك اقبال شديد على احتضان الأطفال، كمان أن جمعية الوداد توجهت إلي الأسر العقيمة المحرومة من الإنجاب، ومن أبرز الشروط أيضاً للإحتضان أن تكون الأسرة سعودية، وأن تكون الزوجة يكون عمرها 50 سنة والزوج 60 سنة.

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Source almnatiq

