“الجامعة الإلكترونية” و”إحسان” تطلقان مبادرة لدعم الفرص التعليمية لمستفيدي الجمعيات الخيرية

︎

.



أطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ممثلة بالمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، مبادرة لدعم فرص التعليم للفئات المستحقة من مستفيدي الجمعيات الخيرية.

وتهدف المبادرة إلى تمكين الفئات المستحقة من مستفيدي الجمعيات الخيرية، من التعليم وتغطية نفقات دراستهم الجامعية، بالإضافة إلى زيادة فرصهم في الانخراط بسوق العمل، وذلك بإتاحة فرص التبرع عبر منصة “إحسان”.

وبدأت الجامعة السعودية الإلكترونية، كأول جامعة سعودية تقدم مبادرات تعليمية في التعليم الجامعي، بتقديم المنح الدراسية في 9 تخصصات علمية مع بداية العام الدراسي الحالي 1444هـ، ليلتحق المستفيدون منها في صفوف الفصل الدراسي الأول.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

