شرطة الرياض تضبط 6 أشخاص إثر مشاجرة في مكان عام

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 6 أشخاص ظهروا بمقطع فيديو في مشاجرة في مكان عام. وأوضحت مديرية الأمن العام أنه تم إيقاف المتورطين بالمشاجرة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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